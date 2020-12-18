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Пентагон в шоке. СМИ сообщили о запрете и.о. министра передавать власть Байдену

18 декабря, 19:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава Пентагона якобы отказался проводить встречи с переходной командой избранного президента США

Кристофер Миллер, которого президент США Дональд Трамп в прошлом месяце назначил и.о. министра обороны страны, приказал Пентагону прекратить какое-либо сотрудничество с переходной администрацией избранного президента Джо Байдена.

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Об этом пишет здание Axios.

Неуказанная высокопоставленные источники в Белом доме утверждают, что такое решение "шокировало всех работников министерства обороны".

При этом, что именно могло быть причиной такого решения и.о. главы Пентагона или как может быть связан с этим Трамп, источники не смогли сказать.

Стоит отметить, что Миллер и так долгое время оттягивал встречи с представителями администрации Байдена, поскольку у Дональда Трампа отказываются официально признать результаты выборов, согласно которым большинство голосов достались кандидату от демократов.

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При этом позже в Пентагоне не подтвердили эту информацию,

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"Министерство ни разу не отменяло и не отклоняло никакие встречи. ... После взаимно согласованного отпуска, который начинается завтра, мы продолжим переход и перенесенные встречи", – говорится в заявлении Миллера.

Он заверил в том, что привержен "полному и прозрачному переходу", которые обеспечит Пентагон.

В оборонном ведомстве утверждают, что в этот день и на следующей неделе состоится "более двух дюжин встреч", посвященных переходу власти.

Напомним, что президентские в США состоялись 3 ноября. По их результатам Джо Байдену достались голоса 306 из 538 выборщиков. Голосование в Коллегии выборщиков прошло без неожиданностей – все голоса разошлись четко, как и было спрогнозировано.

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Но даже после этого пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что администрация Дональда Трампа продолжит оспаривать результаты выборов.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Пентагон Дональд Трамп выборы в США Джо Байден переходный период Выборы президента США-2020
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