Переживал за Байдена и готовился к смерти. Ушел из жизни экс-вице-президент США Мондейл

Экс-чиновник подготовил прощальное письмо своим коллегам, которых поблагодарил за сотрудничество и рассказал, как много для него они значили

На 94-м году ушел из жизни экс-вице-президент США Уолтер Мондейл, занимавший пост при администрации президента Джимми Картера.

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Об этом со ссылкой на представителя семьи сообщает Axios.

О причине смерти пока не сообщается.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

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Он был первым вице-президентом, у которого был офис в Белом доме. В прощальном письме сотрудникам Мондейл написал, как много они значили для него. Он отметил, что знал, что они будут продолжать добрую борьбу и президент Джо Байден поможет им в этом. Электронное письмо было подготовлено к отправке после его смерти.

По словам людей из близкого круга Мондейла, он был глубоко обеспокоен влиянием возможного второго срока Дональда Трампа на американскую демократию. Уже после инаугурации Байдена он почувствовал облегчение.

Мондейл и Картер были самой долгоживущей пост-президентской командой в истории США.

Джимми Картер (слева) и Уолтер Мондейл (справа), фото: Library of Congress/Warren K. Leffler

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Мондейл занимал пост сенатора США от Миннесоты с 1964 по 1976 год. Он также был послом бывшего президента Клинтона в Японии.

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