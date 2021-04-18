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Умер основатель компании Adobe Чарльз Гешке

18 апреля, 09:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Он также был одним из разработчиков формата PDF

Один из основателей компании компании-разработчика программного обеспечения Adobe Inc. Чарльз Гешке скончался на 82 году жизни.

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Об этом сообщает Associated Press.

"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий", – написал глава Adobe Шантану Нарайен в письме сотрудникам компании.

Бизнесмен умер в своем доме, в Калифорнии, причина смерти не сообщается.

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Что известно о Гешке?

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Чарльз Гешке начал свою карьеру в компании Xerox. Там он познакомился с Джоном Уорноком, с которым в 1982 году и основал Adobe Systems. Также Гешке был одним из разработчиков формата PDF.

В 1992 году бизнесмена похитили и четыре дня удерживали в заложниках. Преступники требовали выкуп в размере 650 тыс. долларов, однако ФБР удалось заставить одного из похитителей выдать Гешке.

В 2009 году президент Барак Обама наградил ученого национальной медалью США в области технологий и инноваций.

Напомним, ранее в американской тюрьме скончался финансист Берни Мейдофф, приговоренный к 150 годам заключения за организацию масштабной финансовой пирамиды.

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