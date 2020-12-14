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Пока другим запрещено: советник Трампа везет жену в романтическое путешествие в Париж

14 декабря, 09:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Американские СМИ сообщают, что Роберт О'Брайен намерен посетить Лувр

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который возглавит американскую делегацию на запланированной в Париже церемонии в честь 60-летия со дня подписания Конвенции об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), берет с собой в поездку жену Ло-Мари.

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Как сообщает Axios, О'Брайен, в том числе, ищет частную экскурсию в Лувр, несмотря на то, что он закрыт из-за карантинных ограничений.

Кроме того, в пресс-релизе не сообщалось, что к советнику президента присоединится супруга.

"Любые сопутствующие расходы на ее поездку оплачивает посол О'Брайен, и никаких дополнительных расходов для налогоплательщиков не взимается", – прокомментировал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Сообщается, что многие участники мероприятия будут выступать виртуально из-за COVID-19. О'Брайен должен выступить от имени Соединенных Штатов среди глав государств, включая Ангелу Меркель из Германии и Реджепа Тайипа Эрдогана из Турции. Президент Франции Эммануэль Макрон появится лично.

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Один зарубежный дипломат сказал, что поездка супругов обескураживает, потому что государственные служащие должны следить за посетителями, а каждый дополнительный человек подвергается риску заражения COVID-19.

Отмечается, что среднему американцу в настоящее время запрещено ездить во Францию. Те, кто уже находится там, должны покидать свои дома только, чтобы сходить за продуктами или на работу.

Ранее мы сообщали, что Минфин США атаковали хакеры иностранного правительства.

Также напомним, в Вашингтоне подрались сторонники и противники Трампа. Четыре человека получили ножевые ранения, одного подстрелили.

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США делегация супруги советник президента Роберт О'Брайен
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