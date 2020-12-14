Пока другим запрещено: советник Трампа везет жену в романтическое путешествие в Париж

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который возглавит американскую делегацию на запланированной в Париже церемонии в честь 60-летия со дня подписания Конвенции об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), берет с собой в поездку жену Ло-Мари.

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Как сообщает Axios, О'Брайен, в том числе, ищет частную экскурсию в Лувр, несмотря на то, что он закрыт из-за карантинных ограничений.

Кроме того, в пресс-релизе не сообщалось, что к советнику президента присоединится супруга.

"Любые сопутствующие расходы на ее поездку оплачивает посол О'Брайен, и никаких дополнительных расходов для налогоплательщиков не взимается", – прокомментировал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Сообщается, что многие участники мероприятия будут выступать виртуально из-за COVID-19. О'Брайен должен выступить от имени Соединенных Штатов среди глав государств, включая Ангелу Меркель из Германии и Реджепа Тайипа Эрдогана из Турции. Президент Франции Эммануэль Макрон появится лично.

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Один зарубежный дипломат сказал, что поездка супругов обескураживает, потому что государственные служащие должны следить за посетителями, а каждый дополнительный человек подвергается риску заражения COVID-19.

Отмечается, что среднему американцу в настоящее время запрещено ездить во Францию. Те, кто уже находится там, должны покидать свои дома только, чтобы сходить за продуктами или на работу.

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