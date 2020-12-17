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При производстве вакцины Pfizer могут возникнуть проблемы

17 декабря, 02:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Компания честно предупредила правительство США о возможных трудностях

Компания Pfizer уведомила власти Соединенных Штатов о возможных трудностях, которые могут возникнуть при производстве вакцины от коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар на брифинге в Белом доме.

"Они нам рассказали о различных трудностях, которые могут возникнуть в их производстве вакцины", – заявил министр.

Он пообещал, что американские власти сделают все возможное, чтобы компания смогла выполнить обязательства по производству вакцины, но не уточнил, с чем именно могут быть связаны упомянутые трудности.

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Несмотря на это, США намерены закупить у Pfizer дополнительные партии препарата, о чем сейчас как раз ведутся переговоры. По словам Азара, основной вопрос – способность Pfizer произвести вакцину к определенной дате.

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Напомним, в Соединенных Штатах с 14 декабря началась кампания по массовой вакцинации населения страны от коронавируса COVID-19.

Мы также сообщали, что по данным Минздрава Великобритании, вакцина от коронавируса компании Pfizer может быть опасна для людей, у которых в анамнезе есть серьезные аллергические реакции.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина коронавирус Pfizer
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