Приказ убить Байдена: спецслужбы США арестовали киллера с тремя патронами

В США задержан житель Канзаса за подготовку покушения на президента Джо Байдена. По его словам, сделать это ему якобы приказал Бог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Задержанным оказался строительный подрядчик Скотт Мерриман, которому уже выдвинули обвинения в подготовке покушения. Он ехал из г. Индепенденс (штат Канзас) в Хагерстаун (штат Мэриленд), где и был перехвачен.
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"Повидаться с президентом"
Как отмечается, полиция Канзаса уведомила Секретную службу, что мужчина позвонил им и сказал, что во вторник отправится в округ Колумбия, чтобы "повидаться с президентом". Когда агенты связались с Мерриманом по телефону, он сказал им, что имеет при себе информацию для президента относительно Книги Откровений, которую "Бог поручил ему доставить".
Кроме этого, ранее Мерриман опубликовал серию постов в Facebook с угрожающими формулировками. Также он разместил пост в Facebook, в котором назвал телефонный звонок агента Секретной службы "разговором с дьяволом", которому пообещал "отрубить головы старым змеям". При этом мужчина также предсказал якобы собственную смерть, которая должна наступить 13 июня 2025 года.
Задержание Мерримана
Как отмечает издание, мужчина был задержан в Хагерстауне с рюкзаком, в котором лежали три патрона. Задержанный объяснил, что это якобы "Бог велел взять их с собой". 27 января отмечалось, что Мерриман звонил в Белый дом и открыто угрожал президенту США.
"В Белом доме произойдет чудо. Я считаю, что Джо Байден теперь – Антихрист, он получит смертельное ранение. Я нанесу этот удар во имя Христа", – написал он в последнем посте до задержания.
Напомним, в Reuters сообщили, что Джо Байден в ближайшее время отправит войска в Восточную Европу и страны НАТО. По его словам, численность войск будет небольшой.
В Пентагоне надеются этим решением показать РФ, а также ее президенту Владимиру Путину, что Штаты остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.