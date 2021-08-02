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Противники вакцинации обвинили Apple в цензуре: что произошло

2 августа 2021 2:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Представители компании, разработавшей приложение для антивакцинаторов возмущены действиями Apple и намерены развивать свой сайт

Apple настроила против себя антивакцинаторов / коллаж "Сегодня"

Apple настроила против себя антивакцинаторов / коллаж "Сегодня"

Разработчики приложение для знакомств противников вакцинации Unjected обвинили компанию Apple в цензуре из-за того, что она удалила из своего магазина AppStore их продукт.

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Об этом сообщает Business Insider.

"По-видимому, нас считают "слишком сильными" для того, чтобы делиться своей медицинской автономией и свободой выбора. Конечно, Apple нас удалила", – заявил основатель Unjected Шелби Томсон.

В Apple уже отреагировали на обвинения, там заявили, что приложение нарушало политику компании в отношении контента, связанного с COVID-19. Там также процитировали интервью, в которых основатели Unjected заявляли, что их приложение предназначено для "единомышленников, не прошедших вакцинацию".

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Представители Apple уточнили, что изначально приложение Unjected в App Store было отклонено, но затем его восстановили после внесенных обновлений. Решение же об окончательном удалении было принято в связи с попытками разработчиков "обмануть обозревателей Apple".

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Тем временем представители платформы для невакцинированных уже заявили, что собираются развивать свой сайт, который "Apple и другие IT-компании не смогут отключить".

Напомним, rомпания Apple объявила о запуске платной подписки на каналы с подкастами в 170 странах, в том числе в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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