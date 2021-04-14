Байден и Меркель сошлись во мнении: Путин должен отвести войска от Украины

После разговора с российским президентом глава Белого дома позвонил в Германию – обсуждали наращивание российской армии возле Украины

Россия должна прекратить наращивание своего военного присутствия на границе с Украиной, а также в оккупированном Крыму и районах Донбасса, считают канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

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Об этом, как сообщает Reuters, после телефонного разговора двух лидеров заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Еще одной темой разговора была ситуация вокруг восточной Украины. Федеральный канцлер и президент были едины в том, что от России требуется сворачивание недавнего усиления военного присутствия, чтобы достичь деэскалации ситуации", – сказал Зайберт.

Кроме того, Меркель и Байден обсудили ряд других вопросов, включая борьбу с пандемией коронавируса, вакцинацию, а также договорились тесно координировать свои дальнейшие шаги касательно предстоящего вывода войск США и НАТО из Афганистана.

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Напомним, что из-за перемещений российских войск к украинским границам НАТО и отдельные страны-члены военного блока призвали Кремль прекратить свои запугивающие действия.

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А накануне Байден провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Подробности – в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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