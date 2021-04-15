Українська
$ 27,98
33,48
  1. Мировые новости
  2. США

Решение по вакцине Johnson & Johnson отложили: информации о связи с тромбозом мало

15 апреля, 02:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пока не будет решения по использованию вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson, некоторые страны отказываются ее закупать

В США эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний на заседании воздержались от новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson & Johnson.

Реклама

Об этом сообщает NBC.

Специалисты отложили принятие решения из-за недостаточной информации о возможной связи между прививкой препаратом Johnson & Johnson и случаями тромбоза, которые были выявлены в США у шести человек. Все пострадавшие – женщины в возрасте 18-48 лет. Побочный эффект проявился у них через 6-13 дней после вакцинации.

Несмотря на то, что эксперты высказались за то, чтобы не оттягивать принятие решения – точной даты следующего заседания пока не назвали.

В тренде
Страшное ДТП с автобусом в Египте: 20 человек сгорели заживо

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцины Astrazeneca и Johnson & Johnson.

Реклама

Почему страны начали массово отказываться от американской вакцины J&J – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с Путиным
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с ПутинымСША
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложили
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложилиСША
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?
Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?Экономика
США могут разместить реальные войска в Украине – американский дипломат
США могут разместить реальные войска в Украине – американский дипломатСША
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТО
США намекнули Украине, как ускорить вступление в НАТОСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять