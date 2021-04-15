Решение по вакцине Johnson & Johnson отложили: информации о связи с тромбозом мало

Пока не будет решения по использованию вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson, некоторые страны отказываются ее закупать

В США эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний на заседании воздержались от новых рекомендаций по использованию вакцины компании Johnson & Johnson.

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Об этом сообщает NBC.

Специалисты отложили принятие решения из-за недостаточной информации о возможной связи между прививкой препаратом Johnson & Johnson и случаями тромбоза, которые были выявлены в США у шести человек. Все пострадавшие – женщины в возрасте 18-48 лет. Побочный эффект проявился у них через 6-13 дней после вакцинации.

Несмотря на то, что эксперты высказались за то, чтобы не оттягивать принятие решения – точной даты следующего заседания пока не назвали.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцины Astrazeneca и Johnson & Johnson.

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Почему страны начали массово отказываться от американской вакцины J&J – читайте в материале "Сегодня".

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