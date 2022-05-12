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СЕГОДНЯ Мировые новости США

РФ начала использовать в военной технике чипы из холодильников и посудомоек

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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12 мая, 09:27
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Россия еще до войны находилась под санкциями на поставку полупроводников военного назначения, а после вторжения в Украину эти санкции были расширены
Уничтоженная техника врага. Фото: коллаж "Сегодня"
Уничтоженная техника врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за введенных США санкций Россия использует в своей военной технике чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников.

Об этом на слушаниях в Сенате сообщила министр торговли США Джина Раймондо.

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"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников", – сказала она.

Экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70 процентов с момента введения санкций в конце февраля, по словам Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета санкций. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на Беларусь.

"Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологии — технологии, которая подорвала бы ее способность продолжать "военную операцию". И это именно то, что мы делаем", — сказала она в ответ на вопрос сенатора Жанны Шахин (DN.H.) о влиянии экспортного контроля.

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Индустрия компьютерных чипов начала приостанавливать поставки в Россию в ответ на санкции США.

Санкционная удавка

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