РФ начала использовать в военной технике чипы из холодильников и посудомоек

Из-за введенных США санкций Россия использует в своей военной технике чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников.
Об этом на слушаниях в Сенате сообщила министр торговли США Джина Раймондо.
"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников", – сказала она.
Экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70 процентов с момента введения санкций в конце февраля, по словам Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета санкций. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на Беларусь.
"Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологии — технологии, которая подорвала бы ее способность продолжать "военную операцию". И это именно то, что мы делаем", — сказала она в ответ на вопрос сенатора Жанны Шахин (DN.H.) о влиянии экспортного контроля.
Индустрия компьютерных чипов начала приостанавливать поставки в Россию в ответ на санкции США.
Санкционная удавка
- Появились сведения, что Евросоюз может ввести санкции против патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии относительно новых санкций против России.
- Как сообщает немецкое агентство DW, первым элементом пакета станут персональные санкции против российских офицеров и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя".
- По данным агентства Bloomberg, Евросоюз добавит к шестому пакету санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России, резидентами и организациями из РФ.