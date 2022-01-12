РФ подтянула новые войска к Украине – как отреагировали в США

США для деэскалации ситуации вокруг Украины требуют от России обеспечить прозрачность военных учений

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Фото: Коллаж "Сегодня"

США ждут объяснений от России по поводу военных учений на границе с Украиной. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в переговорах между США и РФ по безопасности необходима "атмосфера деэскалации".

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"Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения", – сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Также он отметил, чтобы убрать напряженность, Россия должна вернуть войска в казармы.

"Это означало бы возвращение войск в казармы. Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных учений, которые проходили бы на российской территории", – добавил он.

Что этому предшествовало