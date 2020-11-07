Саакашвили креативно поздравил Байдена с победой. В 2016-м он поздравлял Трампа (фото)

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. В свое время он поздравлял и Дональда Трампа, в далеком 2016 году.

Как поздравил Джо Байдена?

Саакашвили в своем Facebook опубликовал фото с кандидатом от демократов и был немногословен.

"Вот так устроена демократия", – написал он.

Это фото было сделано в 2009 году. Тогда Михеил Саакашвили, находясь на должности президента Грузии, наградил еще вице-президента США Джо Байдена высшим грузинским орденом Святого Георгия.

Как поздравил Дональда Трампа?

А в далеком 2016 году Саакашвили поздравлял с победой на выборах республиканца Трампа.

"Знаком с ним более 20 лет, мы дружим. Я это аккуратно предсказывал. Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо", – писал Саакашвили.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы. Результаты до сих пор не неизвестны, но пока что в них лидирует демократ Джо Байден.

Также сайт "Сегодня" отслеживает подсчета голосов.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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