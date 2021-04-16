Самая важная для Украины: что известно о новой кандидатуре Байдена в Госдеп

Президент США хочет, чтобы Карен Донфрид стала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии – чем она может насторожить Украину

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Карен Донфрид на должность помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии. В условиях отсутствия спецпредставителя по Украине это самое важное для нашей страны назначение.

Реклама

О решении главы Белого дома сообщила 16 апреля пресс-служба его администрации.

Карен Донфрид. Фото: facebook.com/gmfus

Доктор Карен Эрика Донфрид с апреля 2014 года возглавляет аналитический центр Немецкий фонд Маршалла.

Реклама

Прежде она занимала позицию специального помощника президента США Барака Обамы и старшего директора по делам Европы при Совете национальной безопасности США.

Еще раньше она работала в Национальном разведывательном совете в сотрудником национальной разведки по делам Европе, а также специалистом по делам Европы в Исследовательской службе Конгресса.

В тренде В Канаде депутат явился на видеоконференцию парламента без трусов

Также при Обаме Донфрид два года работала в отделе планирования политики Госдепа, занимаясь европейским направлением.

Она считается экспертом в вопросах евроинтеграции и трансатлантических отношениях, а также обладает несколькими престижными государственными наградами США, Бельгии, Италии и Германии.

Смущает только, что в ее послужном списке нигде не упоминается Украина. Также сложно судить о ее отношении к России.

Реклама

На данный момент должность помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии занимает Филип Рикер, назначенный еще во время экс-президента Дональда Трампа.

Напомним, в прошлом месяце Сенат США поддержал предложенную Байденом кандидатуру Рейчел Левин на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб. Она стала первым в истории трансгендером в американском правительстве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама