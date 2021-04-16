Найважливіша для України: що відомо про нову кандидатуру Байдена в Держдеп

Президент США хоче, щоб Карен Донфрід стала помічником держсекретаря з питань Європи і Євразії – чим вона може насторожити Україну

Президент США Джо Байден висунув кандидатуру Карен Донфрід на посаду помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії. В умовах відсутності спецпредставника з України це найважливіше для нашої країни призначення.

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Про рішення керівника Білого дому повідомила 16 квітня пресслужба його адміністрації.

Карен Донфрід. Фото: facebook.com/gmfus

Доктор Карен Еріка Донфрід з квітня 2014 року очолює аналітичний центр Німецький фонд Маршалла.

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Раніше вона займала позицію спеціального помічника президента США Барака Обами і старшого директора у справах Європи при Раді національної безпеки США.

До цього вона працювала в Національній розвідувальній раді співробітником національної розвідки у справах Європі, а також фахівцем у справах Європи в Дослідницькій службі Конгресу.

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Також при Обамі Донфрід два роки працювала у відділі планування політики Держдепу, займаючись європейським напрямком.

Вона вважається експертом у питаннях євроінтеграції та трансатлантичних відносин, а також володіє кількома престижними державними нагородами США, Бельгії, Італії та Німеччини.

Бентежить тільки, що в її послужному списку ніде не згадується Україна. Також складно судити про її ставлення до Росії.

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Наразі посаду помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії займає Філіп Рікер, призначений ще за часів екс-президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, минулого місяця Сенат США підтримав запропоновану Байденом кандидатуру Рейчел Левін на посаду помічника міністра охорони здоров'я і соціальних служб. Вона стала першим в історії трансгендером в американському уряді.

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