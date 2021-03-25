Трансгендер вперше в історії увійшов в уряд США

У 2011 році Річард Левін змінив стать, став Рейчел і розлучився з дружиною

Сенат США підтримав запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру Рейчел Левін на посаду помічника міністра охорони здоров'я і соціальних служб – вона стала першою в історії трансгендеркою в американському уряді.

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Про це повідомляє CNN.

63-річна Левін отримала 52 голоси "за" з 100 можливих – до 50 членів Демократичної партії приєдналися сенатори-республіканки Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі.

Рейчел Левін. Фото: Caroline Brehman/REUTERS

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Лідер демократичної більшості у верхній палаті Конгресу Чак Шумер назвав це "ще однією важливою віхою для американської ЛГБТ-спільноти" і висловив упевненість, що призначення Левін допоможе "зруйнувати бар'єри неуцтва та остраху".

До 54 років педіатр і колишній міністр охорони здоров'я штату Пенсільванія Рейчел Левін ідентифікувала себе як чоловіка на ім'я Річард. Але в 2011 році змінила стать, а ще через два роки розлучилася з дружиною, з якою пара виховувала двох дітей.

Нагадаємо, що раніше Байден заявляв, що його кабінет буде дуже різноманітним, і, вочевидь, він не брехав. Минулого місяця Піт Буттіджіч став першим відкритим геєм на посаді міністра транспорту США.

А ще раніше Сенат вперше затвердив на посаді глави Пентагон темношкірого – генерала у відставці Ллойда Остіна. При цьому сам Байден не зміг згадати його імені:

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