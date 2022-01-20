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Санкции против РФ, Украина в НАТО и ядерная война: о чем говорил Байден на пресс-конференции

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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20 января, 08:50
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Американский лидер подвел итоги года своего президенства
Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"
Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию по итогам своего первого года у власти. Он говорил о России, перспективах Украины вступить в НАТО и санкциях.

"Сегодня" собрали главные заявления политика.

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"Катастрофа" для РФ

Байден заявил, что в случае нового вторжения в Украину, Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики.

"Если они сделают (в Украине – Ред.) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал он.

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Байден добавил, что руководство РФ никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести.

"Мы находимся в позиции, в которой в дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия (для России – Ред.). Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", – отметил он.

Санкции против России ударят и по США

Байден также не исключает, что экономика США и Европы может получить возможный негативный эффект от санкций против РФ. Он добавил, что Россия намного сильнее Украины в военном отношении и победит в случае полномасштабного конфликта, но цена победы и последствия нападения будут высоки.

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"Со временем Россия сможет взять верх, но (цена – Ред.) будет высокой, настоящей, закономерной", – сказал он.

Также Байден подчеркнул, что неизвестно, сколько времени российским войскам придется оставаться на украинской территории.

"С военной точки зрения у них (России – Ред.) есть подавляющее превосходство в отношении Украины. Но они заплатят немедленно очень высокую цену – в ближней, среднесрочной и краткосрочной перспективе, если они сделают это", – сказал президент.

По словам Байдена, в настоящее время в Украине находяться сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, которые нацелены подорвать единство страны в отношении России и продвигать интересы Москвы.

"Не думаю, что они стремятся к полномасштабной войне, однако да: речь может пойти о проверке силы воли Запада, США, НАТО", – сказал Байден.

Украина в НАТО

Американский лидер заявил, что вступление Украины в Альянс в ближайшее время маловероятно, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. По его словам, украинскому государству предстоит проделать еще немало работы в области демократии и ряда других вещей. Кроме того, Байден напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов Альянса.

"В НАТО есть разногласия по поводу того, что именно страны намерены предпринять в зависимости от того, что происходит (в плане действий России в отношении Украины – Ред.)", – отметил Байден.

Американский лидер отметил, что такие разногласия возникают по причине того, что серьезные санкции в отношении России, в том числе направленные на совершение валютных транзакций, негативно повлияют и на США, и на экономику Европы.

"Поэтому я хочу обеспечить, чтобы все были в одинаковом положении, чтобы двигаться дальше", – добавил он.

В то же время Байден выразил уверенность, что если речь пойдет о масштабном вторжении России в Украину, то позиция Запада будет единой. Также он заявил, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие на востоке Европы в случае нападения России на Украину.

Байден о возможности саммита с Путиным

Президент США допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Я все еще думаю, что такая возможность есть", – сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, возможен ли саммит США и РФ для урегулирования ситуации с Украиной.

Байден добавил, что речь о новом возможном саммите шла еще до роста напряженности вокруг Украины в последнее время, и его темой могли бы стать перспективы стратегических отношений двух государств.

Близость полномасштабной ядерной войны

Президент Джо Байден призвал Россию помнить о близости полномасштабной ядерной войны в случае обострения с Западом. Он добавил, что нужно быть крайне осторожными в дальнейших действиях, в связи с тем, что непонятно, что Россия может или не может предпринять.

При этом Байден не дал однозначного ответа на вопрос, считает ли он, что Россия снова вторгнется в Украину и предположил, что это будет зависеть от настроения президента РФ Владимира Путина.

"Полагаю, что его действия будут зависеть от того, с какой ноги он встанет утром", – сказал он, отвечая на вопрос о том, какие действия в отношении Украины предпримет Россия.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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