Українська
$ 27,89
33,45
  1. Мировые новости
  2. США

Сенат приостановит процесс импичмента Трампа по просьбе его адвоката

7 февраля, 23:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Просьба поверенного экс-презедента связана с шабатом

Сенат Соединенных Штатов приостановит процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа с вечера пятницы до вечера субботы на следующей неделе по просьбе адвоката экс-президента Дэвида Шона, который соблюдает еврейский шаббат.

Реклама

Об этом сообщил пресс-секретарь лидера демократов в Сенате Чака Шумера Джастин Гудман, передает Reuters.

"Мы уважаем его просьбу и, конечно же, учтем ее", – заявил Гудман.

Отмечается, что поверенный Трампа Дэвид Шон направил Шумеру и другим высокопоставленным сенаторам письмо во вторник с просьбой приостановить процедуру импичмента с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.

В тренде
"Ждем "тиктоки" про дворец Путина": как россияне "встретили" аккаунт МИД РФ в TikTok

Гудман также рассказал, что в Сенате продолжаются обсуждения возможной структуры будущего судебного разбирательства.

Реклама

Трамп стал первым президентом в истории США, которого дважды подвергли импичменту, когда 13 января Палата представителей одобрила обвинение в том, что он подстрекал к захвату Капитолия.

Адвокаты Трампа и большинство сенаторов-республиканцев оспаривают конституционность судебного процесса – они считают, что Сенат не имеет полномочий рассматривать дело, потому что Трамп уже покинул свой пост.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

импичмент Дональд Трамп Сенат США импичмент Трампа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияВласть
США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
"Заставим Россию платить": Байден объявил ультиматум КремлюСША
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинацииСША
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мыслиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять