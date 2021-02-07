Сенат приостановит процесс импичмента Трампа по просьбе его адвоката

Сенат Соединенных Штатов приостановит процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа с вечера пятницы до вечера субботы на следующей неделе по просьбе адвоката экс-президента Дэвида Шона, который соблюдает еврейский шаббат.

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Об этом сообщил пресс-секретарь лидера демократов в Сенате Чака Шумера Джастин Гудман, передает Reuters.

"Мы уважаем его просьбу и, конечно же, учтем ее", – заявил Гудман.

Отмечается, что поверенный Трампа Дэвид Шон направил Шумеру и другим высокопоставленным сенаторам письмо во вторник с просьбой приостановить процедуру импичмента с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.

Гудман также рассказал, что в Сенате продолжаются обсуждения возможной структуры будущего судебного разбирательства.

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Трамп стал первым президентом в истории США, которого дважды подвергли импичменту, когда 13 января Палата представителей одобрила обвинение в том, что он подстрекал к захвату Капитолия.

Адвокаты Трампа и большинство сенаторов-республиканцев оспаривают конституционность судебного процесса – они считают, что Сенат не имеет полномочий рассматривать дело, потому что Трамп уже покинул свой пост.

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