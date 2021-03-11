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Сенат США утвердил нового генпрокурора: что известно о Меррике Гарланде

11 марта, 06:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новый генпрокурор будет курировать расследование обстоятельств вторжения в Капитолий

Сенат Соединенных Штатов в среду, 10 марта, подавляющим большинством голосов утвердил кандидатуру Меррика Гарланда, выдвинутого президентом Джо Байденом на пост генерального прокурора и главы Министерства юстиции.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Кандидатуру 68-летнего Гарланда поддержали 70 сенаторов, включая всех демократов и 20 республиканцев, в то время как 30 сенаторов-республиканцев проголосовали против. Среди республиканцев, согласившихся с этим назначением – Митч Макконнелл и двое бывших председателей Юридического комитета Сената: Линдси Грэм и Чак Грассли

Как отмечает издание, судья федерального Апелляционного суда Гарланд в 2016 году выдвигался тогдашним президентом Бараком Обамой на назначение в Верховный суд, но не нашел достаточной поддержки среди сенаторов и не занял эту должность. В этот же раз ему удалось заручиться поддержкой лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, который не поддержал его 5 лет назад.

Гарланд на посту генпрокурора и министра юстиции (в США эти должности совмещаются), в том числе, будет курировать расследование обстоятельств вторжения в Капитолий 6 января, когда здание Конгресса было фактически захвачено сторонниками Трампа. Он уже назвал это нападение "отвратительным" и пообещал, что это расследование станет для него одним из приоритетов.

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Кроме того, ему придется разбираться с громкими расследованиями, начатыми еще при экс-президенте Дональде Трампе, в том числе в отношении Хантера Байдена, сына нынешнего президента США.

Напомним, в январе Сенат Конгресса США утвердил на пост главы Министерства финансов выдвинутую президентом Джо Байденом 74-летнюю Джанет Йеллен.

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