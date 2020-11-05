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Штат Невада может принести победу Байдену – следим онлайн

5 ноября, 01:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Демократу не хватает до победы 6 голосов

После победы Джо Байдена в штате Мичиган, в разряд ключевых перешел штат Невада – именно там у демократа есть все шансы получить недостающие до победы 6 голосов. По состоянию на 01:55, согласно FoxNews, у экс-вице-президента уже есть 264 голоса выборщиков из необходимых 270.

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Сайт "Сегодня" отслеживает результаты выборов в штате Невада, который может дать Соединенным Штатам нового президента.

01:55 Обработаны данные 75% бюллетеней: Джо Байден – 49,3% (588 252), Дональд Трамп – 48,7% (580 605).

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США онлайн результаты выборов Дональд Трамп Невада Джо Байден Выборы президента США-2020
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