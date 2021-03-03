Штурм Капитолия в США: Пентагон задержал подмогу, испугавшись критики

Нацгвардейцы прибыли только через 4 часа после начала беспорядков

Руководство Пентагона во время штурма здания Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне на несколько часов задержало отправку на подмогу Национальной гвардии, несмотря на призывы полиции о срочном подкреплении.

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Об этом свидетельствуют показания командующего Национальной гвардией округа Колумбия генерал-майора Уильяма Уокера в Сенате, передает AP.

Уокер рассказал, что тогдашний начальник полиции Капитолия обратился за военной поддержкой "голосом, прерывающимся от эмоций" в 13:49 и этот запрос был немедленно передан в Пентагон, но там его одобрили только в 17:08. После этого нацгвардейцы были доставлены к Капитолию в течение 18 минут.

Чиновники из Минобороны опасались отправлять Нацгвардию на подмогу, поскольку в их адрес звучало много критики прошлой весной, когда военных отправили успокаивать беспорядки во время протестов против рассовой несправедливости.

Поэтому 6 января 2021 года в Пентагоне беспокоились, как будут выглядеть из-за значительного присутствия Национальной гвардии у Капитолия, и опасались, что военные могут разжечь агрессию мятежников.

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"Высшее руководство армии заявило официальным лицам, что было бы не лучшим военным советом иметь одетых в форму гвардейцев у Капитолия", – рассказал Уокер.

Отмечается, что из-за несколькочасовой задержки были потеряны драгоценные минуты для пресечения беспорядков.

Напомним, 6 января, когда в Конгрессе должны были утвердить результаты президентских выборов и, соответственно, победу Джо Байдена, экс-президент Дональд Трамп выступил перед толпой своих сторонников и призвал их не допустить этого.

Это привело к беспорядкам и прорыву полицейского кордона перед Капитолием. В результате пятеро человек погибли, а в отношении самого Трампа начали процедуру импичмента.

3 марта стало известно, что правоохранители Вашингтона усиливают меры безопасности вокруг здания Конгресса США из-за угрозы новых беспорядков.

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