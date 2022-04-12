Смена Путиным командования своих войск в Украине не исправит стратегический провал – Белый дом

Джен Псаки заявила, что все пошло не так, как планировал президент России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (слева) и президент России Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Решение президента России Владимира Путина назначить генерала армии Александра Дворникова командующим военными действиями в Украине "не исправит тот факт, что это стратегический провал".

Об этом заявили в Белом доме, пишет CNN.

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"Все пошло не так"

"Мы все должны знать, и мы, безусловно, знаем, что это генерал, который уже отвечал за наблюдение за зверствами в Сирии. Мы ожидаем, что это будет продолжением того типа зверств, которые мы уже видели в Украине", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, "все пошло не так, как планировал президент Путин".

Псаки отметила, что администрация США ожидает, что российские силы "будут стремиться окружить и сокрушить украинские силы" на востоке Украины, где они объединили свои силы после безуспешных попыток захватить Киев и окружающие районы, продолжая при этом "наносить удары с воздуха и ракетные удары по остальной части страны".

"Мы ожидаем, что этот этап конфликта может длиться долго. У нас не должно быть иллюзий, что Россия собирается скорректировать свою тактику и сделать ее менее жестокой", – сказала она.

Напомним, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.

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