Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)

На юге США продолжается сильнейший зимний шторм – несколько десятков погибших, дома без электричества, а миллионы людей пытаются выжить без воды и тепла.
Журналисты "Сегодня" рассказывают, как американцы переживают снежный апокалипсис.
Погода только ухудшается
Заморозки, снега и холодный ветер накрыли те регионы, которые традиционно считаются самыми жаркими в США. По данным метеорологов, сейчас буря в Техасе начала успокаиваться. Но предупреждения об экстремальных погодных условиях продолжают действовать в отношении регионов, где живет более 100 млн человек.
Ожидается, что рекордные холода в южных регионах будут держаться еще в течение нескольких дней. Сейчас снегом покрыто более 71% всей американской территории.
Люди остались без электричества
Жители Техаса не устанавливают теплоизоляцию на случай холодной погоды. Поэтому в результате отключения электричества температура в домах упала до минусовых значений.
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Из-за нехватки дров для обогрева люди начинают сжигать все деревянные предметы, которые имеют: игрушки, украшения, картины и даже заборы.
"Многие не осознают серьезности происходящего. Люди сносят свои заборы, чтобы сжечь... Мы начали жечь маленькие деревянные кубики моей дочери, потому что было слишком холодно", – рассказал жительница города Киллин Энджел Гарсия.
Снегопад также нарушил транспортное сообщение, а следовательно, и поставки вакцин от COVID-19. Поэтому центры иммунизации пришлось закрыть.
Десятки погибших
Как пишет CNN, по меньшей мере 38 человек погибли из-за морозов и последствий, вызванных стихийным бедствием. Некоторые стали жертвами автомобильных аварий, а также отравления выхлопами машин, которые часто используют для обогрева.
А в районе Хьюстона при пожаре погибла семья из четырех человек – они разожгли камин, чтобы согреться.
"Это просто катастрофа с точки зрения здравоохранения. Во время похолодания (отравления углекислым газом – Ред.), конечно, происходят, но такого большого числа мы не видели никогда", – сказал один из медиков в Хьюстоне.
Напомним, в Германии несколько суток бушевала непогода. Сначала зимний шторм пришел на север и запад страны, после чего обрушился на восточные и южные районы.
Кроме того, снегопады и метели накрыли север Европы – в Нидерландах сильнейшая за десятилетия метель, в Германии – не ходит транспорт, а британцы вспомнили о "Звере с востока".
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