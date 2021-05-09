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Собираюсь отправить людей на Марс, я могу быть нормальным? Маск выступил в юмористическом шоу

9 мая, 21:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Илон Маск в прямом эфире шутил о синдроме Аспергера, своей странной речи, отправлении людей на Марс и имени сына

Изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Макс принял участие в американском комическом шоу Saturday Night Live. В прямом эфире Маск говорил о своей жизни и часто шутил над собой.

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"Сегодня" собрали самые интересные тезисы, которые озвучил миллиардер.

Видео: Сегодня

То, что я говорю, не всегда можно перевести на другие языки

Илон Маск пошутил о том, что часто ему приходится объяснять, что он сказал и подчеркивать, что это правда.

"Некоторые люди действительно знают, что я не шучу. А иногда то, что я говорю, не всегда возможно перевести на другие языки. И это становится отличной шуткой", – сказал он.

Я первый ведущий с синдромом Аспергера

Ученый признался, что у него синдром Аспергера – нарушение развития, которое проявляется в трудностях социального взаимодействия. Этот синдром не виден наяву, но людям сложно контактировать с другими.

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"Я первый в истории ведущий Saturday Night Live с синдромом Аспергера. По крайней мере первый, кто в этом признается. (…) Я достаточно неплохо симулирую режим человека", – пошутил Маск.

Человечество должно стать мультипланетной цивилизацией

Изобретатель поделился тем, как видит будущее. Он верит, что когда-то будет возобновляемая энергетика, а люди будут жить не только на одной планете.

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi

"Думаю, если бы я только их публиковал на Twitter, то все было бы в порядке. Но я также пишу такие вещи, как "69 дней после 4/20 опять ха-ха". Ну мне казалось, это смешно, поэтому я и написал "ха-ха" в конце", – снова пошутил Маск.

Вы думаете, я могу быть нормальным ровным парнем?

Маск знает, что иногда пишет или говорит странные вещи.

"Так уж работает мой мозг. Всем, кого я когда-то обидел, хочу сказать – я переизобрел электрокар и собираюсь отправить людей на Марс на ракете. Вы думаете, я могу быть нормальным ровным парнем?", – сказал он.

Я могу сказать что-то действительно шокирующее

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Маск обрадовался, что программа идет в прямом эфире и решил шутя ошарашить зрителей. Он заявил, что ездит на Toyota Prius,

"Еще в Saturday Night Live вы всегда можете узнать что-то новое о ведущем. Например, имя моего сына произносится как "кот пробежал по клавиатуре", - добавил Маск.

Напомним, ранее Илон Маск предупредил об опасности при отправке людей на Марс.

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