Збираюся відправити людей на Марс, я можу бути нормальним? Маск виступив у гумористичному шоу

Ілон Маск в прямому ефірі жартував про синдром Аспергера, свою дивну мови, відправку людей на Марс і ім'я сина

Винахідник і засновник компанії SpaceX Ілон Макс взяв участь в американському комічному шоу Saturday Night Live. У прямому ефірі Маск говорив про своє життя і часто жартував над собою.

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"Сьогодні" зібрали найцікавіші тези, які озвучив мільярдер.

Відео: Сьогодні

Те, що я говорю, не завжди можна перевести на інші мови

Ілон Маск пожартував про те, що часто йому доводиться пояснювати, що він сказав і підкреслювати, що це правда.

"Деякі люди дійсно знають, що я не жартую. А іноді то, що я говорю, не завжди можливо перекласти іншими мовами. І це стає відмінним жартом", – сказав він.

Я перший ведучий з синдромом Аспергера

Вчений зізнався, що у нього синдром Аспергера – порушення розвитку, яке проявляється в труднощах соціальної взаємодії. Цей синдром не видно наяву, але людям складно контактувати з іншими.

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"Я перший в історії ведучий Saturday Night Live з синдромом Аспергера. Принаймні перший, хто в цьому зізнається. (...) Я досить непогано симулюю режим людини", – пожартував Маск.

Людство повинно стати мультипланетною цивілізацією

Винахідник поділився тим, як бачить майбутнє. Він вірить, що колись буде поновна енергетика, а люди будуть жити не тільки на одній планеті.

"Думаю, якби я тільки їх публікував на Twitter, то все було б гаразд. Але я також пишу такі речі, як "69 днів після 4/20 знову ха-ха". Ну мені здавалося, це смішно, тому я і написав "ха-ха" в кінці", – знову пожартував Маск.

Ви думаєте, я можу бути нормальним рівним хлопцем?

Маск знає, що іноді пише або говорить дивні речі.

"Так вже працює мій мозок. Усім, кого я колись образив, хочу сказати – я перевинайшов електрокар і збираюся відправити людей на Марс на ракеті. Ви думаєте, я можу бути нормальним рівним хлопцем?", – сказав він.

Я можу сказати щось дійсно шокуюче

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Маск зрадів, що програма йде в прямому ефірі і вирішив жартома приголомшити глядачів. Він заявив, що їздить на Toyota Prius.

"Ще в Saturday Night Live ви завжди можете дізнатися щось нове про ведучого. наприклад, ім'я мого сина вимовляється як "кіт пробіг по клавіатурі", – додав Маск.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск попередив про небезпеку при відправці людей на Марс.