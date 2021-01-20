Сотрудничество с ВОЗ и маски на 100 дней: какие еще указы Байден подпишет первыми

Спустя несколько часов после вступления в должность 46-й президент США Джо Байден подпишет несколько указов, меморандумов и директив, "чтобы обратить вспять самый серьезный ущерб, нанесенный администрацией" его предшественника Дональда Трампа.
Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена и Харрис.
Байден планирует отменить решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, поскольку ВОЗ "имеет решающее значение для координации международных мер борьбы с COVID-19".
"Как только Соединенные Штаты возобновят взаимодействие с ВОЗ, администрация Байдена-Харрис будет работать с ВОЗ и нашими партнерами над укреплением и реформированием организации", — говорится в заявлении.
Также новый глава американского государства объявит о старте в США программы по ношению масок в течение 100 дней для сдерживания распространения COVID-19.
Кроме того, Байден намерен остановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить ограничения на въезд для мусульман.
Церемония инаугурации Джо Байдена начнется в среду в 11:30 по местному времени (18:30 по киевскому времени).
Перед инаугурацией Байдена у Капитолия установили 200 тысяч флагов.
Больше о происходящем в США читайте на сайте "Сегодня": "Инаугурация Джо Байдена: все подробности".
Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена
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