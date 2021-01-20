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Сотрудничество с ВОЗ и маски на 100 дней: какие еще указы Байден подпишет первыми

20 января, 15:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новый глава государства сделает послабления для мексиканцев и мусульман

Спустя несколько часов после вступления в должность 46-й президент США Джо Байден подпишет несколько указов, меморандумов и директив, "чтобы обратить вспять самый серьезный ущерб, нанесенный администрацией" его предшественника Дональда Трампа.

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Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена и Харрис.

Байден планирует отменить решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, поскольку ВОЗ "имеет решающее значение для координации международных мер борьбы с COVID-19".

"Как только Соединенные Штаты возобновят взаимодействие с ВОЗ, администрация Байдена-Харрис будет работать с ВОЗ и нашими партнерами над укреплением и реформированием организации", — говорится в заявлении.

Также новый глава американского государства объявит о старте в США программы по ношению масок в течение 100 дней для сдерживания распространения COVID-19.

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Кроме того, Байден намерен остановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить ограничения на въезд для мусульман.

Церемония инаугурации Джо Байдена начнется в среду в 11:30 по местному времени (18:30 по киевскому времени).

Перед инаугурацией Байдена у Капитолия установили 200 тысяч флагов.

Больше о происходящем в США читайте на сайте "Сегодня": "Инаугурация Джо Байдена: все подробности".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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Мексика инаугурация мусульмане указ ВОЗ Джо Байден маска для лица

Источник: Сегодня

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