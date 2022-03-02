США будут расследовать преступления российских олигархов

Министерство юстиции США создало группа, которая будет расследовать вопросы незаконного обогащения российских олигархов.
Об это сказал президент США Джо Байден, сообщает Liga.net.
"Мы доберемся к вам"
"США создали специальную группу в Министерстве юстиции, которая будет расследовать преступления олигархов, их роскошные апартаменты, их частные самолеты. Мы доберемся к вам, я предупреждаю", – сказал он.
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Байден также заявил, что завершено преступное обогащение "коррумпированных лидеров и российских олигархов, которые получили миллиарды долларов за время существования этого насильственного режима".
При этом, по его словам, в планах США – обвал российского рубля. Джо Байден отметил, что это сделает "абсолютно бессмысленным военный фонд Путина, который он имеет в своем распоряжении".
Санкции против РФ
Кроме оказания материальной помощи Украине, всемирное сообщество вводит санкции против российских чиновников и компаний.
Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Речь идет о таких людях:
- президент РФ Владимир Путин;
- секретарь Совбеза Николай Патрушев;
- заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- глава Минобороны России Сергей Шойгу;
- начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Кроме этого, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.
Также Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете российским самолетам находиться в воздушном пространстве США. Поскольку в России живут граждане Штатов, официальные лица готовят план, как им покинуть страну.