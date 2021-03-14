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США месяц пытались установить связь с правительством КНДР – Reuters

14 марта, 09:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Активного диалога не велось более года

Администрация президента США Джо Байдена уже в течение месяца пытается установить контакт с Северной Кореей, но ответа пока нет.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Представитель администрации Байдена заявил, что, по всей видимости, между США и Северной Кореей не велось активного диалога более года, поэтому сейчас через различные дипломатические каналы администрация пытается связаться с представителями Северной Кореи.

По словам источника, Вашингтон предпринимал попытки связаться с правительством КНДР, однако ответа из Пхеньяна все еще нет, ведь "усилия экс-президента США ДональдаТрампа не смогли убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия".

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К слову, в октябре 2020 года в ходе президентских дебатов в США Дональд Трамп заявил, что у Америки хорошие отношения с Северной Кореей.

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Также недавно Сенат Соединенных Штатов утвердил предложенный президентом Джо Байденом пакет мер на 1,9 трлн долларов, которые должны стимулировать экономику США и помочь американцам во время пандемии.

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