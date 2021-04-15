США могут объявить санкции против России и выслать дипломатов в четверг – СМИ

Под санкции в частности попадут СМИ, контролируемые российскими спецслужбами, которые распространяли дезинформацию во время выборов в США

Администрация президента Джо Байдена готова уже в четверг, 15 апреля, объявить о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц в ответ на кибератаку на програмное обеспечение SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

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Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В рамках мер планируемых США – наложение санкций на около десятка физлиц, включая представителей правительства и разведки, а также около 20 организаций.

Ожидается, что США также вышлют из страны около 10 российских чиновников и дипломатов.

Кроме того, по информации источников, некоторые из запланированных мер нацелены на средства массовой информации, контролируемые российскими спецслужбами, которые распространяли дезинформацию во время президентской кампании в США в 2020 году.

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Также под санкции попад физические и юридические лица, которые действуют за пределами России по указанию Москвы.

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Отмечается, что во вторник президент Джо Байден в телефонном разговоре предупредил президента России Владимира Путина о том, что США намерены защищать свои интересы.

Официальные представители Белого дома, Совета национальной безопасности и Министерства финансов отказались комментировать информацию о новых санкциях. Госдепартамент пока не ответил на запрос о комментарии.

Ранее разведка США пришла к выводу, что Путин и российское правительство санкционировали и руководили мероприятиями по оказанию влияния на выборы 2020 года в США.

Напомним, в декабре хакеры при поддержке иностранного правительства получили доступ ко внутреннему почтовому трафику в Министерстве финансов и в Национальном управлении по телекоммуникациям и информации Министерства торговли Соединенных Штатов, а также проникли в почту ряда американских компаний.

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В марте национальная разведка США рассекретила свой доклад о вмешательстве в выборы в США в 2020 году, сфокусированный на действиях трех стран – Ирана, Китая и России, причем треть доклада касается именно РФ.

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