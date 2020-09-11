США на Совбезе ООН по химоружию в Сирии перевели тему на отравление Навального

Представитель США при Совете Безопасности ООН Черит Норман Шале призвала Россию к сотрудничеству с международным сообществом для расследования ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает ТАСС.

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"Я также хочу сказать, что мы глубоко обеспокоены выводами [о воздействии на Навального отравляющим веществом из группы "Новичок"], опубликованными правительством Германии 2 сентября", – отметила она, выступая на заседании Совбеза по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

"Призываем Россию к полной транспарентности и наказанию виновных. Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом для расследования этой атаки. Те, кто осуществил эту атаку, и те, кто ее заказал, должны быть наказаны", – добавила дипломат.

Она сказала, что "отравление Алексея Навального с использованием химического оружия совершенно недопустимо", подтвердив, что США "решительно осуждают эти действия".

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"Любое использование химического оружия где-либо, когда-либо и кем-либо при любых обстоятельствах неприемлемо, это нарушает международные нормы, запрещающие использование химоружия, – продолжила Шале. - Россия в прошлом использовала вещества из группы "Новичок". Российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия. Куда бы ни привело нас расследование, мы будем работать с союзниками, чтобы виновные понесли наказание".

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Напомним, 2 сентября федеральное правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен боевым веществом "Новичок". Представитель правительства Штеффен Зайберт сообщил, что анализы, проведенные специальной лабораторией при клинике "Шарите", медики которой боролись за жизнь Навального, безо всяких сомнений определили этот яд.

Позже немецкое издание Die Zeit со ссылкой на свои источник сообщило, что Навальный был отравлен не известным до этого новейшим типом яда "Новичок", более опасным и смертоносным, чем те, что использовались ранее, и должен был умереть еще в самолете.

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