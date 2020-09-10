Помпео намекнул, что за отравлением Навального стоит Кремль

Страны, желающие быть ведущими в мире, не должны так себя вести, говорит госсекретарь

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о значительной вероятности того, что приказ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального поступил от высшего руководства РФ.

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Помпео отметил, что Соединенные Штаты вместе с Европейским Союзом приложат усилия для выявления причастных к применению яда, которую Германия назвала нервно-паралитическим веществом, производным от химического оружия.

"Я считаю, что люди в мире видят, что на самом деле за этим стоит. Когда они видят попытку отравления диссидента и признают, что есть существенный шанс, что это поступило именно от ведущих российских должностных лиц, я думаю, что это нехорошо для российского народа. Я думаю, что это нехорошо для России. Я считаю, что люди смотрят на это и говорят, что так должны вести себя страны, желающие быть силами, которые хотят быть важными и играть на мировой арене...", – сказал Помпео в радиоинтервью, цитаты из которого публикует Госдеп.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Навальный должен был умереть в самолете, ведь его отравили более опасным видом "Новичка".

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Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике "Шарите" был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

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Мы также писали, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что есть много свидетельств причастности властей России к отравлению Алексея Навального, и Германия и ее партнеры готовят ответ на случай, если в ближайшее время Москва не начнет расследование. В России, разумеется, все отрицают и даже обвиняют западные страны.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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