США настаивают на продолжении расследования происхождения COVID-19

Госсекретарь Блинкен уверен, что достоверные данные о коронавирусе помогут мировому сообществу понять, как действовать в аналогичных ситуациях

Соединенные Штаты не удовлетворены результатами расследования происхождения коронавирусной инфекции, проведенного экспертами ВОЗ, и настаивают на его продолжении.

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Об этом заявил на пресс-конференции государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Я не удовлетворен результатами проведенного расследования. И, да, считаю, что нужно дальнейшее расследование", – заявил Блинкен.

Он добавил, что крайне важно понять, где и как начал распространяться коронавирус нового типа, чтобы мировое сообщество в аналогичных ситуациях понимало, как следует действовать.