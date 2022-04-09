США ограничивают доступ России и Беларуси к иностранным удобрениям и арматуре

Администрация заявила, что изделия, изготовленные за границей с помощью американского оборудования, также нуждаются в лицензии США

США ощутимо ограничат доступ России к иностранным удобрениям. Коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки расширили экспортные ограничения в отношении РФ и Беларуси и прикрыли доступ этих стран к импорту удобрений и трубопроводной арматуре и прочим товарам.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Подробности

Министерство торговли США заявило, что потребует от россиян и белорусов специальные лицензии, когда они захотят получить ряд товаров от американских поставщиков, и пообещало отказать в этих лицензиях.

Товары включают:

удобрения,

трубопроводную арматуру,

шариковые подшипники,

и другие детали, материалы и химикаты.

Администрация заявила, что изделия, изготовленные за границей с помощью американского оборудования, также нуждаются в лицензии США, в которой администрация планирует отказать.

Реклама

Также Администрация ограничила полеты самолетов американского производства, которые принадлежат, контролируются или арендованы белорусами, от полетов в Беларусь.

Олигархи под санкциями

Два самых богатых россиянина – Владимир Потанин и Леонид Михельсон – впервые попали под санкции. Ограничение против них ввело правительство Канады.

До сих пор самые богатые олигархи России не значились ни в одном списке санкций западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.

Реклама

Ранее мы писали: