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СЬОГОДНІ Світові новини США

США обмежують доступ Росії та Білорусі до іноземних добрив та арматури

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9 квітня, 03:25
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Адміністрація заявила, що вироби, виготовлені за кордоном за допомогою американського обладнання, також потребують ліцензії США
США відчутно обмежать доступ Росії до іноземних добрив. Колаж "Сьогодні"
США відчутно обмежать доступ Росії до іноземних добрив. Колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки розширили експортні обмеження щодо РФ та Білорусі та прикрили доступ цих країн до імпорту добрив та трубопровідної арматури та інших товарів.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Міністерство торгівлі США заявило, що вимагатиме від росіян та білорусів спеціальні ліцензії, коли вони захочуть отримати низку товарів від американських постачальників, і пообіцяло відмовити у цих ліцензіях.

Товари включають:

  • добрива,
  • трубопровідну арматуру,
  • кулькові підшипники,
  • та інші деталі, матеріали та хімікати.

Адміністрація заявила, що вироби, виготовлені за кордоном за допомогою американського обладнання, також потребують ліцензії США, де адміністрація планує відмовити.

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Також Адміністрація обмежила польоти літаків американського виробництва, що належать, контролюються чи орендовані білорусами від польотів до Білорусі.

Олігархи під санкціями

Два найбагатші росіянина – Володимир Потанін та Леонід Міхельсон – вперше потрапили під санкції . Обмеження проти них запровадив уряд Канади.

Досі найбагатші олігархи Росії не значилися в жодному списку санкцій західних країн. Деякі фахівці пояснюють це роллю олігархів у великих металургійних та енергетичних компаніях у Європі та Північній Америці.

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Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 19000
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 333
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
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