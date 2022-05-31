США предоставят Украине ракетные системы ограниченной дальности — экс-посол США в РФ

Из таких систем нельзя будет нанести удар вглубь России

По словам Макфола, Украина получит новую партию оружия от США/Фото: коллаж: "Сегодня"

ВСУ получат американские ракетные системы залпового огня, однако не такие, которые позволят наносить удары вглубь России.

Об этом сообщил экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

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"Уточняющие комментарии от администрации президента США. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем есть сегодня на вооружении украинских военных, но с их помощью нельзя будет нанести удар вглубь России", — отметил Макфол.

Сколько оружия передали Украине?

Для борьбы с агрессором западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Начиная с момента российского вторжения, Штаты передали Украине 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники.

Какое вооружение передали:

23 942 противотанковых управляемых ракеты,

1033 зенитных ракетных системы

1468 ракет к ним, 90 гаубиц,

174 173 артиллерийских снаряда,

9 вертолетов,

33 радара,

7888 автоматов и пистолетов и около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия.

68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок.

Тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 486 рейсов в Европу. Были задействованы 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

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