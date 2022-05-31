США нададуть Україні ракетні системи обмеженої дальності — експосол США у РФ

ЗСУ отримають американські ракетні системи залпового вогню, однак не такі, які дозволять завдавати удари вглиб Росії.
Про це повідомив експосол США у РФ Майкл Макфол.
Деталі
"Уточнюючі коментарі від Адміністрації президента США. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж є сьогодні на озброєнні українських військових, але з їх допомогою не можна буде завдати удару вглиб Росії", — зазначив Макфол.
Скільки зброї США передали Україні?
Для боротьби з агресором західні партнери продовжують підтримувати Україну. Починаючи з моменту російського вторгнення, Штати передали Україні вже 23,8 тис. тонн озброєнь та військової техніки.
Яке озброєння передали:
- 23942 протитанкових керованих ракети,
- 1033 зенітні ракетні системи
- 1468 ракет до них, 90 гаубиць,
- 174 173 артилерійські снаряди,
- 9 вертольотів,
- 33 радари,
- 7888 автоматів та пістолетів та близько 60 мільйонів патронів для стрілецької зброї.
- 68,5 тис. бронежилетів та 50 тис. касок.
Тяжкі транспортні літаки, як військові, так і зафрахтовані Пентагоном, здійснили 486 рейсів до Європи. Було залучено 20 кораблів, 50 залізничних складів та 1,5 тис. трейлерів.