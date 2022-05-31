США нададуть Україні ракетні системи обмеженої дальності — експосол США у РФ

З таких систем не можна буде завдати удару вглиб Росії

За словами Макфола, Україна отримає нову партію зброї від США/Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗСУ отримають американські ракетні системи залпового вогню, однак не такі, які дозволять завдавати удари вглиб Росії.

Про це повідомив експосол США у РФ Майкл Макфол.

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"Уточнюючі коментарі від Адміністрації президента США. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж є сьогодні на озброєнні українських військових, але з їх допомогою не можна буде завдати удару вглиб Росії", — зазначив Макфол.

Скільки зброї США передали Україні?

Для боротьби з агресором західні партнери продовжують підтримувати Україну. Починаючи з моменту російського вторгнення, Штати передали Україні вже 23,8 тис. тонн озброєнь та військової техніки.

Яке озброєння передали:

23942 протитанкових керованих ракети,

1033 зенітні ракетні системи

1468 ракет до них, 90 гаубиць,

174 173 артилерійські снаряди,

9 вертольотів,

33 радари,

7888 автоматів та пістолетів та близько 60 мільйонів патронів для стрілецької зброї.

68,5 тис. бронежилетів та 50 тис. касок.

Тяжкі транспортні літаки, як військові, так і зафрахтовані Пентагоном, здійснили 486 рейсів до Європи. Було залучено 20 кораблів, 50 залізничних складів та 1,5 тис. трейлерів.

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