США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину. Об этом говорится в сообщении Госдепа.
В ведомстве США объясняют, что их гражданам это следует сделать "из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченной возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России".
Среди перечисленных причин указаны
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- COVID-19,
- терроризм,
- ограниченные американо-российские рейсы.
"Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из нее, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний", – говорится в сообщении.
Эвакуация американцев
Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Такое решение продиктовано "соображениями безопасности".
Американцы предупредили своих граждан о вероятности терактов в многолюдных местах в крупных городах России, в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге. Также возможны нападения на границе с Украиной.
Также сообщалось, что эвакуация дипломатов посольства США в Украине временная.