США закликали своїх громадян терміново покинути Росію

Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно покинути Росію через вторгнення в Україну. Про це йдеться у повідомленні Держдепу.
У відомстві США пояснюють, що їхнім громадянам це слід зробити "через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливості переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії".
Серед наведених причин вказані
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- COVID-19,
- тероризм,
- обмежені американсько-російські рейси.
"Через подальше вторгнення Росії в Україну все більше авіакомпаній скасовують рейси в Росію та з неї, а багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній", – йдеться у повідомленні.
Евакуація американців
Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Таке рішення продиктоване "міркуваннями безпеки".
Американці попередили своїх громадян про ймовірність терактів у багатолюдних місцях у великих містах Росії, насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі. Також можливі напади на кордоні з Україною.
Також повідомлялося, що евакуація дипломатів посольства США в Україні .