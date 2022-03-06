США закликали своїх громадян терміново покинути Росію

За місяць до початку війни в Україні США закликали своїх громадян терміново покинути нашу країну

Американцы просят граждан выехать из России / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно покинути Росію через вторгнення в Україну. Про це йдеться у повідомленні Держдепу.

У відомстві США пояснюють, що їхнім громадянам це слід зробити "через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливості переслідування громадян США з боку представників російської урядової безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії".

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Серед наведених причин вказані

COVID-19,

тероризм,

обмежені американсько-російські рейси.

"Через подальше вторгнення Росії в Україну все більше авіакомпаній скасовують рейси в Росію та з неї, а багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній", – йдеться у повідомленні.

Евакуація американців

Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Таке рішення продиктоване "міркуваннями безпеки".

Американці попередили своїх громадян про ймовірність терактів у багатолюдних місцях у великих містах Росії, насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі. Також можливі напади на кордоні з Україною.

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Також повідомлялося, що евакуація дипломатів посольства США в Україні .