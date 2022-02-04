США ввели санкции против режима Лукашенко — кого и за что накажут

Госдеп США объявил о визовых санкциях против представителей белорусской власти

США решили наказать соратников Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

США вводят визовые ограничения против представителей власти режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Беларуси. Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Беларуси за их причастность к серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности. Соединенные Штаты осуждают все подобные действия, в том числе попытку насильственной репатриации белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", — говорится в сообщении.

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Призывают провести выборы

В Госдепе также заявили, что США подтверждают свою поддержку народа Беларуси и еще раз призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции и так далее. Также Штаты призывают белорусскую власть выполнять обязательства в сфере прав человека, немедленно освободить всех политических заключенных и провести свободные и честные выборы под международным наблюдением.

"Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси", — говорится в заявлении Госдепа.

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