США ввели санкції проти режиму Лукашенка – кого і за що покарають

Держдеп США оголосив про візові санкції проти представників білоруської влади

/ Фото: Колаж: Сьогодні

США запроваджують візові обмеження проти представників влади режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Державний департамент запроваджує візові обмеження для громадян Білорусі. Сьогоднішні дії спрямовані проти кількох громадян Білорусі за їхню причетність до серйозної екстериторіальної контрдисидентської діяльності. Сполучені Штати засуджують усі подібні дії, зокрема й спробу насильницької репатріації білоруської олімпійської чемпіонки Христини Тимановської в Токіо минулого року", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Закликають провести вибори

У Держдепі також заявили, що США підтверджують свою підтримку народу Білорусі та ще раз закликають режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції тощо. Також Штати закликають білоруську владу виконувати зобов'язання у сфері прав людини, негайно звільнити всіх політичних ув'язнених та провести вільні та чесні вибори під міжнародним наглядом.

"Ми продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності винних у репресіях та порушеннях прав людини в Білорусі", – йдеться у заяві Держдепу.

Читайте також: