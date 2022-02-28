США высылают дюжину российских дипломатов

Постпред России упрекнул Штаты в неуважении

Постпред РФ Василий Небендзя обиделся на США / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персона нон грата, сообщают российские СМИ. Теперь они должны покинуть страну до 7 марта.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя обиделся и заявил, что высылка российских дипломатов из постпредства — это "неуважение США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной".

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Детали обвинений в адрес дипломатов по миссии РФ не разглашаются.

Санкции против России

Ранее был опубликован список из 26 известных россиян, против которых Европейский Союз ввел персональные санкции.

Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.

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США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы.

ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.

Позже Евросоюз ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.

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Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой.

Кроме того, Россию и Беларусь отстраняют от всех международных спортивных соревнований.

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