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США закупят еще по 100 млн доз вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer

27 января, 03:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

К концу лета будут привиты около 300 тысяч американцев

США планируют закупить в скором времени еще по 100 млн доз вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer.

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Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

"Мы ожидаем, что эти дополнительные 200 млн доз будут поставлены летом", – сказал Байден.

По его словам, 200 млн доз препаратов уже заказаны. Байден выразил надежду на то, что его администрация вскоре сможет подтвердить закупку.

Также власти увеличат поставку доз вакцин от COVID-19 штатам и территориям до 10 млн еженедельно. Ожидается, что к концу лета от коронавируса будут привиты около 300 тысяч американцев.

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Согласно последним данным, в США зафиксировали более 25,4 млн случаев коронавируса, за последние сутки – 156 тысяч новых случаев.

Мы также сообщали, что в США выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, известным в мире как бразильский.

Ранее мы писали, что США присоединятся к международному механизму доступа к вакцинам COVAX.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина Джо Байден Moderna Pfizer
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