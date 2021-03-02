Українська
$ 28
33,72
  1. Мировые новости
  2. США

Страшное ДТП в США: погибли 13 человек (видео)

2 марта, 22:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Тяжелая фура протаранила внедорожник, под завязку забитый людьми

На юге штата Калифорния произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали минимум 13 человек, когда внедорожник с десятками пассажиров столкнулся с полуприцепом недалеко от границы США с Мексикой.

Реклама

Об этом сообщает издание USA Today.

Начальник управления дорожной патрульной службы Калифорнии Омар Уотсон рассказал, что в ДТП попали большой тягач с двумя прицепами и Ford Expedition с 25 людьми в салоне.

По его словам, на месте происшествия погибли 12 человек, в том числе водитель внедорожника, и один скончался в больнице. Во внедорожнике были и дети, но все живы. Омар добавил, что возраст раненых колеблется от 16 до 55 лет, а возраст погибших – от 20 до 55 лет.

Несколько человек были выброшены из внедорожника, а другие "смогли выбраться из машины", сказал Омар. По его словам, довольно старая модель Ford Expedition рассчитана только на шесть человек.

В тренде
Словакия купит у РФ 2 млн доз вакцины: "Спутник" ждет проверка и регистрация
Реклама

Сотрудники регионального медицинского центра El Centro заявляли, что 15 человек погибли из 27 находившихся во внедорожнике.

Напомним, неделей ранее в штате Техас произошла крупная железнодорожная авария – поезд, который перевозил горючее, столкнулся с грузовиком. Сошли с рельсов и загорелись три цистерны с горючим. Пожар был настолько мощным, что местных жителей было решено эвакуировать.

Также сообщалось, что в штате Айова произошла массовая дорожная авария – столкнулись около 40 транспортных средств.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Мексика США жертвы мигранты Калифорния

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)
В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)США
Умер последний битник Лоуренс Ферлингетти
Умер последний битник Лоуренс ФерлингеттиСША
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о КрымеВласть
У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данных
У Facebook отсудили 650 млн долларов за использование личных данныхСША
Pfizer проверит эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19
Pfizer проверит эффективность третьей дозы вакцины от COVID-19США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять