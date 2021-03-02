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Страшна ДТП в США: загинуло 13 чоловік (відео)

2 березня, 22:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Важка фура протаранила позашляховик, під зав'язку забитий людьми

На півдні штату Каліфорнія сталося жахлива ДТП, жертвами якої стали щонайменше 13 чоловік, коли позашляховик з десятками пасажирів зіткнувся з напівпричепом неподалік кордону США з Мексикою.

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Про це повідомляє видання USA Today.

Начальник управління дорожньої патрульної служби Каліфорнії Омар Уотсон розповів, що в ДТП потрапили великий тягач з двома причепами та Ford Expedition з 25 людьми в салоні.

За його словами, на місці пригоди загинули 12 чоловік, у тому числі водій позашляховика, і один помер в лікарні. У позашляховику були і діти, але всі живі. Омар додав, що вік поранених коливається від 16 до 55 років, а вік загиблих – від 20 до 55 років.

Кілька чоловік було викинуто з позашляховика, а решта "змогли вибратися з машини", сказав Омар. За його словами, досить стара модель Ford Expedition розрахована тільки на шість чоловік.

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Співробітники регіонального медичного центру El Centro заявляли, що 15 чоловік загинули із 27, які були в позашляховику.

Нагадаємо, тижнем раніше в штаті Техас сталася велика залізнична аварія – потяг, який перевозив пальне, зіткнувся з вантажівкою. Зійшли з рейок і загорілися три цистерни з пальним . Пожежа була настільки потужним, що місцевих жителів було вирішено евакуювати.

Також повідомлялося, що в штаті Айова сталася масова дорожня аварія – зіткнулися близько 40 транспортних засобів .

Відео: Сьогодні

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ДТП Мексика США жертви мігранти Каліфорнія

Джерело: Сьогодні

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