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Трамп готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19

23 сентября, 03:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В США разрабатываются шесть вакцин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность первым в стране испытать на себе вакцину от коронавируса COVID-19, когда она будет готова. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани на брифинге.

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"Он (Трамп, – Ред.) считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он разумеетс согласен опробовать ее", - сказала пресс-секретарь.

По словам Макэнани, Трамп отнесется положительно к тому факту, что другая страна, будь то Китай или Россия, первой создаст эффективную вакцину от COVID-19, но, по, мнению Вашингтона, сейчас все же лидирует вакцина, разрабатываемая в Оксфорде, поскольку остальные еще не прошли третью стадию клинических испытаний.

Спикер Белого дома также напомнила, что в США разрабатываются шесть вакцин и две из них проходят третью стадию испытаний.

"У нас уже есть шесть американских вакцин, две из которых проходят третью стадию клинических испытаний. Мы разработали их меньше чем за год", – подчеркнула она.

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Пресс-секретарь утверждает, что США рассчитывают получить около 100 миллионов доз препарата к концу этого года.

Напомним, ранее американский эпидемиолог заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет готова для потребителей в Соединенных Штатах в очень небольших партиях не ранее ноября-декабря 2020 года, но общедоступной она станет лишь в третьем квартале 2021-го.

Мы также сообщали, что, по мнению Трампа, мировое сообщество должно привлечь к ответу Китай за распространение по миру коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вакцина коронавирус Дональд Трамп COVID-19
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