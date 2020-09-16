В США дали неутешительный прогноз, когда вакцина от COVID-19 станет общедоступной

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет готова для потребителей в Соединенных Штатах в очень небольших партиях не ранее ноября-декабря 2020 года, но общедоступной она станет лишь в третьем квартале 2021-го. Об этом во время слушаний в Сенате США заявил директор Центра контроля и профилактики заболеваний Роберт Редфилд, сообщает "Укринформ".

Реклама

По его словам, "придется определять приоритеты", кто будет получать вакцину в первую очередь. Редфилд считает, что это будут прежде всего медики и лица из категории высокого риска.

Что касается широкого доступа к вакцине, то прогнозы американского специалиста неутешительны – конец второго – третий квартал следующего года.

"Если вы спросите меня, когда она (вакцина – ред.) будет общедоступной для американцев, чтобы мы смогли в полной мере пользоваться ею и вернуться к нашей привычной жизни, я думаю, мы, пожалуй, говорим о третьем или конце второго квартала... скорее третий квартал 2021 года", - отметил он.

В то же время, по словам Редфилда, наиболее эффективным средством от заражения следует считать ношение масок.

В тренде Королеву "уволили": Барбадос больше не будет подчиняться Елизавете II

Реклама

"Эта маска более гарантированно защищает меня от COVID, чем когда я буду принимать вакцину", - сказал он.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что разработка вакцины от коронавируса в США, которые не присоединились к глобальной инициативе по созданию вакцины против COVID-19, при благоприятном развитии событий может завершиться уже в октябре. Американский лидер уверен, что вакцина точно будет готова до конца 2020 года.

Мы также сообщали, что в ВОЗ заявили, что не стоит рассчитывать, что появление вакцины от коронавируса COVID-19 остановит пандемию этой инфекции в мире.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама