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Трамп хочет немедленно найти замену судье Гинзбург, умершей день назад

20 сентября, 02:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Байден настаивает на назначении после выборов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет без промедлений, еще до президентских выборов назначить нового члена Верховного суда на место, появившееся после смерти Рут Гинзбург, скончавшейся 18 сентября. Об этом сообщает BBC.

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В то же время соперник Трампа на выборах, демократ Джо Байден настаивает, чтобы такое важное решение принималось уже после выборов.

Как отмечает издание, спешка нынешнего президента США связана с тем, что идеологический баланс мнений в Верховном суде, состоящем из 9 пожизненно избираемых людей, играет решающую роль при принятии наиболее важных законодательных решений в стране. И теперь у Дональда Трампа появилась возможность произвести третье пожизненное назначение в коллегию Верховного суда, а с ней – и серьезная возможность оставить долговременный отпечаток в американской юстиции и политике.

Издание прогнозирует, что Трамп попытается это сделать до ноябрьских выборов.

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Также отмечается, что президент может предложить в преемники Гинзбург судью окружного апелляционного суда Эми Кони Барретт, которая также рассматривалась им на две прежде освобождавшиеся вакансии, – и это сдвинет идеологический баланс сил в пользу консерваторов.

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Напомним, 18 сентября в Соединенных Штатах Америки умерла судья Верховного суда США и известный борец за права женщин Рут Бейдер Гинзбург. При ее участии были приняты решения, поддерживаемые либералами, которые подтверждали право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств. Также она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.

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США судья верховный суд Дональд Трамп
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