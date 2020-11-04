Трамп или Байден: кого поддержала Европа на выборах в США

В Германии, Франции и других европейских странах рассказали, что думают о голосовании в США

Европа старается соблюдать нейтралитет в вопросе президентских выборов в США, не принимать ни одну из сторон и сдержанно комментирует ход голосования.

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В частности, как пишет Politico, в Еврокомиссии отказались комментировать итоги голосования до оглашения окончательных результатов подсчета голосов.

"Пока процесс подсчета голосов в США продолжается, и до его завершения мы не можем комментировать ситуацию. Необходимо доверять властям этой страны, которая имеет более длительные демократические традиции, чем некоторые страны ЕС", – сказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер, призвав всех запастись терпением.

Также, как сообщил госсекретарь при премьере Франции Габриэль Атталь, на заседании Совета министров глава МИД Жан-Ив Ле Дриан выразил готовность Парижа работать с любым из кандидатом, кто бы из них не победил на выборах.

В то же время, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала победу республиканца Дональда Трампа предпочтительнее для Франции.

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В Испании изначально также отказывались как-либо оценивать ход голосования, однако позже, как сообщает La Sexta, министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая также выразила готовность работать с любым победителем выборов.

"Я доверяю американским институтам. Мы сойдемся с тем, кто будет победителем этих выборов, и будем работать добросовестно и ответственно", – сказала она.

Такого же мнения придерживаются и в ФРГ.

"США останутся для нас важным партнером. Для нас важно, чтобы все было подсчитано и чтобы в конце концов был ясный результат, полученный в ходе демократических процедур", — заявил глава немецкого Министерства финансов и вице-канцлер Олаф Шольц.

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Не видят повода для переживания и в Лондоне – глава МИД Великобритании Доминик Рааб допустил незначительные перемены во взаимоотношениях с Вашингтоном в случае победы демократа Джо Байдена, но они не повлияют на происходящее между двумя странами в целом.

Аналогичное мнение СМИ своей страны высказал и чешский премьер Андрей Бабиш.

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"Твердо верю, что, невзирая на то, кто победит на выборах, наше сотрудничество будет еще лучше", – сказал сказал, назвав Вашингтон "важным партнером" Праги.

А вот у премьер-министра Венгрии в победу Трампа уже верят не особо. В частности, глава администрации Виктора Орбана Гергей Гуляш заявил о том, что он "пессимистичен" по поводу переизбрания действующего президента США.

Прямо противоположное заявление сделал глава правительства Словении Янез Янша, фактически поздравив Трампа с победой.

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"Очевидно. что на следующие четыре года американцы выбрали Дональда Трампа и Майкла Пенса", – написал он в Twitter, поздравив Республиканскую партию с хорошим результатом на выборах.

А вот риторика Варшавы больше соответствовала остальным европейским странам – министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заверил в том, что результат выборов в США не сильно скажется на отношениях двух государства.

"Польско-американские отношения сейчас довольно сильны, реализуемых общих интересов много, это стратегические интересы", — заявил он в эфире Радио Лодзь.

Отказались комментировать вероятную победу Трама либо Байдена даже в Тегеране – президент Ирана Хасан Роухани назвал политику следующей американской администрации важнее победы какого-либо из кандидатов.

"Мы хотим, чтобы нас уважали, а не подвергали санкциям", — заверил он в интервью Reuters.

Напомним, что президентские выборы уже спровоцировали протесты в США.

Подробнее о ходе 59-х по счету президентских выборов в США вы можете узнать в текстовом онлайне на сайте "Сегодня".

Видео: Сегодня

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