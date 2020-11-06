Трамп назвал себя победителем на выборах, если считать "законные" голоса

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что согласно подсчетам законных голосов он победил на выборах в США.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.
"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно", – сказал Трамп.
По словам действующего президента США, его победу может украсть коррупция.
Напомним, Трамп потребовал не подсчитывать голоса в Мичигане до тех пор, пока представителям его штаба не будет предоставлен полноценный доступ для наблюдения за вскрытием и обработкой бюллетеней по почте. Однако в офисе генерального прокурора Даны Нессель заявили: выборы в Мичигане были проведены честно и прозрачно.
Больше о выборах президента США читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США".
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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