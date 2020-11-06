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Трамп назвал себя победителем на выборах, если считать "законные" голоса

6 ноября, 02:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам Трампа, его победу может украсть коррупция

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что согласно подсчетам законных голосов он победил на выборах в США.

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Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно", – сказал Трамп.

По словам действующего президента США, его победу может украсть коррупция.

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Напомним, Трамп потребовал не подсчитывать голоса в Мичигане до тех пор, пока представителям его штаба не будет предоставлен полноценный доступ для наблюдения за вскрытием и обработкой бюллетеней по почте. Однако в офисе генерального прокурора Даны Нессель заявили: выборы в Мичигане были проведены честно и прозрачно.

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Больше о выборах президента США читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США".

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп выборы в США
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