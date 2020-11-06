Трамп назвал себя победителем на выборах, если считать "законные" голоса

По словам Трампа, его победу может украсть коррупция

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что согласно подсчетам законных голосов он победил на выборах в США.

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Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно", – сказал Трамп.

По словам действующего президента США, его победу может украсть коррупция.

Напомним, Трамп потребовал не подсчитывать голоса в Мичигане до тех пор, пока представителям его штаба не будет предоставлен полноценный доступ для наблюдения за вскрытием и обработкой бюллетеней по почте. Однако в офисе генерального прокурора Даны Нессель заявили: выборы в Мичигане были проведены честно и прозрачно.

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Больше о выборах президента США читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США".

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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