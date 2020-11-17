Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп подготовил "прощальный подарок": войска США отзовут из трех стран

17 ноября, 18:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Американские военные планируют покинуть Афганистан, Ирак и Сомали

Проигрывающий президентские выборы в США Дональд Трамп может отозвать американский военный контингент из трех стран мира – Ирака, Афганистана и Сомали.

Реклама

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в американской администрации.

Отмечается, что окончательное решение на этот счет еще не было принято, однако Пентагон может получить соответствующее распоряжение уже сегодня.

Изначально Трамп собирался вывести войска из Афганистана полностью к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря, но в итоге он согласился на частичный вывод войск.

Кроме того, глава Белого дома издаст указ о сокращении американского присутствия в Ираке – с 3000 до 2500 военных.

В тренде
КГБ Беларуси внес основателей оппозиционного Telegram-канала в список террористов
Реклама

Также исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер планирует отказаться от крупного развертывания сил в Сомали, где американские войска помогают бороться с террористами из группировки "Аль-Шабааб". Глава Пентагона планирует отозвать большинство из 700 американских военных в этой стране.

Около трех недель назад войска США уже покинули несколько городов в Сомали.

Напомним, также СМИ узнали о намерении Трампа нанести ракетный удар по ядерному объекту в Иране, что может развязать войну с этой страной.

Также "в наследство" демократу Джо Байдену, который побеждает его на президентских выборах, Трамп планирует до конца своего президентского срока ввести новые жесткие меры в отношении Китая.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Афганистан Ирак Сомали Дональд Трамп американские военные армия США
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекцию
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекциюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Выборы в США: Трамп победил в штате Аляска
Выборы в США: Трамп победил в штате АляскаСША
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупили
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупилиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять