Трамп подготовил "прощальный подарок": войска США отзовут из трех стран

Проигрывающий президентские выборы в США Дональд Трамп может отозвать американский военный контингент из трех стран мира – Ирака, Афганистана и Сомали.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в американской администрации.

Отмечается, что окончательное решение на этот счет еще не было принято, однако Пентагон может получить соответствующее распоряжение уже сегодня.

Изначально Трамп собирался вывести войска из Афганистана полностью к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря, но в итоге он согласился на частичный вывод войск.

Кроме того, глава Белого дома издаст указ о сокращении американского присутствия в Ираке – с 3000 до 2500 военных.

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Также исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер планирует отказаться от крупного развертывания сил в Сомали, где американские войска помогают бороться с террористами из группировки "Аль-Шабааб". Глава Пентагона планирует отозвать большинство из 700 американских военных в этой стране.

Около трех недель назад войска США уже покинули несколько городов в Сомали.

Напомним, также СМИ узнали о намерении Трампа нанести ракетный удар по ядерному объекту в Иране, что может развязать войну с этой страной.

Также "в наследство" демократу Джо Байдену, который побеждает его на президентских выборах, Трамп планирует до конца своего президентского срока ввести новые жесткие меры в отношении Китая.

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