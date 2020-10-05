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Трамп покинул госпиталь для встречи со сторонниками: видео

5 октября, 02:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США приветствовал собравшихся из автомобиля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который проходит лечение от коронавируса COVID-19, на короткое время выехал из госпиталя.

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Об этом сообщил телеканал NBC.

Американский лидер совершил небольшую прогулку на автомобиле, чтобы поприветствовать своих сторонников.

Машина с Трампом ехала по перекрытой улице, и президент махал собравшимся рукой из окна.

После короткой поездки кортеж вернулся на территорию медицинского центра имени Уолтера Рида, куда был госпитализирован Трамп.

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Напомним, врач Трампа сообщил, что состояние его здоровья продолжает улучшаться и 5 октября его могут выписать из больницы.

Мы также сообщали, что президент США записал видеообращение из госпиталя, в котором сказал, что чувствует себя намного лучше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп COVID-19
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