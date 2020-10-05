Трамп покинул госпиталь для встречи со сторонниками: видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который проходит лечение от коронавируса COVID-19, на короткое время выехал из госпиталя.

Реклама

Об этом сообщил телеканал NBC.

Американский лидер совершил небольшую прогулку на автомобиле, чтобы поприветствовать своих сторонников.

Машина с Трампом ехала по перекрытой улице, и президент махал собравшимся рукой из окна.

После короткой поездки кортеж вернулся на территорию медицинского центра имени Уолтера Рида, куда был госпитализирован Трамп.

Реклама

Напомним, врач Трампа сообщил, что состояние его здоровья продолжает улучшаться и 5 октября его могут выписать из больницы.

Мы также сообщали, что президент США записал видеообращение из госпиталя, в котором сказал, что чувствует себя намного лучше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама